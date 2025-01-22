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Вучич назвал причину, по которой Трампу можно будет поставить памятник

Вучич выразил сомнения в способности Трампа завершить украинский конфликт
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич выразил сомнения в способности своего американского коллеги Дональда Трампа завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом глава сербского государства заявил в ходе общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

Вучич в ходе общения с прессой отметил, что если американскому президенту удастся остановить боевые действия, то он спасет мир.

«Я бы хотел, чтобы это произошло. Но я не уверен, на основании чего и как это может быть возможно. Я не уверен в системе, при которой вы немного нападаете на одних, немного на других, ведете политику принуждения обеих сторон к миру», — заявил сербский президент.

Среди прочего Вучич выразил опасения, что подобная политика не приведет к миру, поскольку ни Россия, ни Украина не примут подобного принуждения. Президент Сербии подчеркнул, что обе стороны «слишком много потеряли, чтобы решения принимались так легко».

«Но если Трамп этого добьется, то всем нам стоит поставить ему памятник, ведь он спасет всю планету», — заключил Вучич.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что президент США поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

До этого Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Шольц счел приход Трампа к власти «вызовом» для Европы.

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