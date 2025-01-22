Шольц счел приход Трампа к власти «вызовом» для Европы

Шольц во время пресс-конференции с Макроном назвал Трампа «вызовом» для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал президента США Дональда Трампа, официально вступившего в должность в начале текущей недели, «вызовом» для Европы. Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix.

Во время мероприятия Шольц отметил, что теперь европейским странам придется иметь дело с новой американской администрацией.

«Как уже стало понятно, Трамп станет «вызовом», — добавил он, сделав паузу перед последним словом.

При этом канцлер Германии обратил внимание, что США и Европу связывает долгая история партнерства и дружбы. Тем не менее государства региона будут внимательно анализировать принимаемые новым хозяином Белого дома решения, подчеркнул Шольц.

Церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января 2025 года. После ее завершения политик посетил Белый дом и подписал ряд указов, тогда же пригрозив странам — членам Европейского союза (ЕС) введением торговых пошлин. Он уточнил, что примет соответствующее решение, если государства региона не начнут закупать больше нефти и газа из США.

Ранее журналисты сообщили о разработке европейскими державами плана на случай торговой войны с США.