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Россиян предупредили о подорожании бытовой техники

Экономист Бутырина: бытовая техника подорожает на 5-15% в 2025 году
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Jan Haas/Global Look Press

Бытовая техника в российских магазинах подорожает на 5-15% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Цены на бытовую технику в 2025 году могут вырасти на 5-15% в зависимости от региона и типа техники. Возможный рост может быть связан с инфляцией, повышением цен на сырье и логистическими затратами. При этом в некоторых сегментах — например, низкобюджетная техника — возможен небольшой спад цен в диапазоне 3-7%. Это произойдет в том случае, если производители предложат более дешевые альтернативы или снизят свои производственные затраты», — отметила Бутырина.

По ее словам, если россияне начнут больше интересоваться вторичными товарами или более дешевыми марками, это может вынудить крупных игроков снижать цены на свою продукцию. В целом рынок бытовой техники очень конкурентен, поэтому производители порой снижают цены для привлечения покупателей, заключила Бутырина.

По данным «Т-Ж», микроволновые печи в конце 2024 года в России в среднем стоили 9 541 рубль (+6,1% за год), двухкамерные холодильники — 42 184 рубля (+2,4%), стиральные машины — 32 699 рублей (-1,5% за год). В ноябре 2024 года средняя цена на телевизоры составляла 34 258 рублей, что на 7% выше, чем в начале года.

Ранее россиянам пообещали снижение инфляции в 2025 году.

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