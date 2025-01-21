Россиянам рассказали, как защитить свои сбережения от инфляции

Россияне смогут защитить свои сбережения от инфляции, если распределят их в разные активы. Треть накоплений лучше положить на рублевый вклад, а остальную сумму — инвестировать в золото, акции надежных компаний и валютный депозит, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Чтобы защитить сбережения от инфляции, не нужно полагаться только на одни рублевые вклады, лучше диверсифицировать ваши вложения. Например, 30% сбережений можно хранить на рублевом вкладе с высоким процентом, а остальное можно распределить между инвестициями в золото, «дивидендными» акциями надежных эмитентов и валютным вкладом. Валютный вклад в России лучше открывать в юанях — там проценты выше, чем по вкладам в долларах и евро», — рекомендовал аналитик.

Он призвал воспользоваться возможностью открыть рублевый вклад под высокую процентную ставку в 20-24% в надежном банке, пока есть такая возможность. Калманович добавил, что в 2025 году очень привлекательно с точки зрения доходности смотрится внебиржевой валютный рынок Forex.

Россияне смогут защитить пенсию от инфляции, если будут получать выплаты не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток, сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Счет также позволит оперативно управлять деньгами.

По данным Росстата, годовая инфляция в 2024 году достигла 9,52%.

Ранее россиянам посоветовали хранить на вкладе от трети сбережений.