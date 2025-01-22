Политолог предрек проигрыш ЕС в экономической войне с США

Европейский союз проиграет в экономической войне с США, поскольку испытывает большие социальные проблемы и трудности в экономике. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. К тому же, по его словам, Европа энергетически зависит от Соединенных Штатов.

«У ЕС сейчас большие проблемы — бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», — пояснил эксперт.

Президент США Дональд Трамп с удовольствием использует нефть и газ, чтобы дисциплинировать строптивых европейцев, добавил Рар.

22 января еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что ЕС ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально. Он подчеркнул, что Европа готова защищать свои ценности, интересы и права, если это станет необходимым.

До этого президент США во время подписания указов в Белом доме пригрозил странам ЕС введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Ранее стало известно, что Трамп не станет сразу вводить новые пошлины.