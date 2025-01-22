В ЕК рассказали, каким будет ответ на введение США торговых пошлин

Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью американскому телеканалу CNBC, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа.

«Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим соразмерно», — сказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Европа готова защищать свои ценности, интересы и права, если это станет необходимым, добавил Домбровскис.

До этого президент США во время подписания указов в Белом доме пригрозил странам ЕС введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Его необходимо «выправить» введением пошлин, считает новый американский лидер.

Ранее сообщалось, что в Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США.