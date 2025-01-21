Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Трамп не станет сразу вводить новые пошлины

Nikkei: Трамп пересмотрит торговые отношения с рядом стран
close
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп не станет сразу вводить новые пошлины. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства.

Глава Белого дома призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран.

«Белый дом поручит агентствам расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности. <...> В документе не упоминаются немедленные пошлины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствие немедленных пошлин связано с дебатами в команде Трампа о размере тарифов и том, на какие страны они будут направлены.

До этого Трамп заявил, что новые пошлины в 25% в отношении Мексики и Канады могут ввести 1 февраля.

Также Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Он отметил, что это необходимо «выправить».

20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это второй президентский срок республиканца, он уже руководил страной в период с 2016 по 2020 год.

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами