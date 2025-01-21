Стало известно, что Трамп не станет сразу вводить новые пошлины

Президент США Дональд Трамп не станет сразу вводить новые пошлины. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства.

Глава Белого дома призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран.

«Белый дом поручит агентствам расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности. <...> В документе не упоминаются немедленные пошлины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствие немедленных пошлин связано с дебатами в команде Трампа о размере тарифов и том, на какие страны они будут направлены.

До этого Трамп заявил, что новые пошлины в 25% в отношении Мексики и Канады могут ввести 1 февраля.

Также Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Он отметил, что это необходимо «выправить».

20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это второй президентский срок республиканца, он уже руководил страной в период с 2016 по 2020 год.

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС.