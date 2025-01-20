В МИД РФ потребовали опровержений обвинений России в диверсиях в Балтийском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что РФ ожидает опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море.

Дипломат обратила внимание на публикацию американской газеты The Washington Post, согласно которой произошедшие в последние месяцы повреждения подводных кабелей в Балтийском море, вероятнее всего, были результатом стечения обстоятельств и случайностей, «а не следствием намеренного российского саботажа».

«Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ также процитировала заявление журналистов о наличии оснований полагать, что кабели были повреждены из-за неопытности экипажей судов, которые плохо обслуживаются. Она также отметила, что «на Западе виновных установили еще до начала расследования», как это там «всегда и происходит».

В частности, Захарова указала на заявления руководителя финского национального бюро расследований Робина Лардота о судах, которые занимаются транспортировкой российской «теневой нефти». Также она упомянула высказывания министров иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, которые обвинили Москву в создании электронных помех в Балтийском регионе.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в Финляндии ответили на заявления о непричастности РФ к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.