Военный эксперт объяснил решение Сирии расторгнуть контракт с РФ по порту Тартус

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение новых властей Сирии расторгнуть контракт с Россией по порту Тартус. По его мнению, нынешний Дамаск пытается понравиться США и Евросоюзу. Специалист напомнил, что европейские чиновники призывали республику отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой.

«Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», — пояснил Лямин.

Он также допустил, что сирийские власти хотят привлечь европейских и американских инвесторов. При этом, по его словам, речь может идти и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары.

Что касается отношений с Москвой, Дамаск не хочет их разрывать, однако принимает меры, которые вынудили бы российские силы уйти, добавил эксперт.

Как сообщила газета Al Watan, сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус.

По словам директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди, все доходы от деятельности порта теперь будут направляться в интересах сирийского государства. Рабочие порта займутся модернизацией изношенного оборудования.

Соглашение, подписанное в 2019 году, предусматривало, что российская компания будет управлять портом Тартус в течение 49 лет и инвестирует более $500 млн в его модернизацию.

Ранее политолог назвал главную цель американцев в Сирии.