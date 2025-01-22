В Германии выступили за ограничение доступа дипломатам из РФ в Европу

Немецкие власти предложили Европейскому союзу (ЕС) ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на соответствующий документ министерства иностранных дел Германии.

По информации журналистов, Берлин хочет сократить время аккредитации и ограничить свободу передвижения владельцев российских дипломатических паспортов. Также немецкое руководство намерено ввести санкции против кораблей, которых оно считает причастными к транспортировке энергоресурсов из РФ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Германии выступило за активизацию сотрудничества с частными компаниями. Речь идет о взаимодействии при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры.

«Берлин надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Москва виновата в некоторых инцидентах», — говорится в материале.

При этом в качестве примера одной из «гибридных угроз», которые якобы исходят от российских дипломатов, журналисты привели повреждение кабелей в акватории Балтийского моря.

25 декабря 2024 года в акватории Балтийского моря был поврежден кабель постоянного тока EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранительные органы подозревают, что объект мог получить урон из-за падения на него якоря нефтяного танкера Eagle S. Данное судно ходит под флагом Островов Кука, при этом в западных странах его считают частью так называемого «теневого» танкерного флота РФ.

19 января текущего года газета The Washington Post сообщила, что разведывательные службы США и европейских стран не смогли найти доказательств причастности российских властей к выходу кабеля из строя. Специалисты пришли к выводу, что объект получил повреждения в результате аварии, а не диверсии.

Ранее суд в Хельсинки вынес постановление об аресте нефтяного танкера Eagle S.