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Финский суд арестовал «подозреваемый» танкер Eagle S

Yle: финский суд арестовал Eagle S, якобы относящийся к теневому флоту РФ
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Finnish Border Guard/Reuters

Окружной суд Хельсинки вынес постановление об аресте танкера Eagle S, который финские власти подозревают в принадлежности к «теневому» флоту России. Об этом сообщает портал Yle.

«Национальное бюро расследований (NBI) подозревает судно Eagle S в повреждении электрического кабеля Estlink 2 и кабелей, принадлежащих телекоммуникационной фирме Elisa», — говорится в сообщении.

Отмечается, что NBI расследует данные происшествия как тяжкие преступления. Продолжается расследование случившегося. Сумма ущерба не уточняется.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее в МИД РФ потребовали опровержений обвинений России в диверсиях в Балтийском море.

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