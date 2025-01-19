На Западе опровергли причастность России к повреждению кабелей на дне Балтики

Западные службы разведки не смогли найти доказательства причастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации источников, службы безопасности США и Европы сделали вывод, что повреждение кабелей стало результатом аварий, а не диверсий со стороны.

По словам официальных лиц, никаких свидетельств тому, что коммерческие суда преднамеренно протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей, найдено не было.

14 января стало известно, что оперативное командование НАТО (Allied Command Operations, ACO), ответственное за планирование и проведение всех операций НАТО, создаст систему Baltic Sentry в Балтийском море для предотвращения любых попыток нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре государств-участников Североатлантического альянса в этом регионе.

17-18 ноября 2024 года поступило сообщение об обрыве подводного кабеля связи телекоммуникационной компанией Telia Lietuva между Литвой и Швецией. Чуть позже был поврежден кабель связи C-Lion1, соединяющий Финляндию с ФРГ. В начале декабря 2024 года зафиксирован разрыв оптоволоконных кабелей телекоммуникационной компании GlobalConnect между Швецией и Финляндией.

Ранее в МИД прокомментировали данные о следе России в повреждении кабелей в Балтийском море.