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Зеленский осудил четыре страны из-за их позиции по членству Украины в НАТО

Зеленский назвал несправедливым позицию четырех стран по членству Украины в НАТО
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливой и нечестной позицию США, Германии, Словакии и Венгрии за нежелание видеть Украину в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«От некоторых государств, я думаю, это изначально была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Это были просто ложные слова: «Да, Украина будет в НАТО». Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО», — сказал украинский лидер на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе.

Зеленский также осудил США, Германию, Словакию и Венгрию за проведение переговоров по урегулированию конфликта без участия самой Украины.

Несколькими часами ранее Зеленский обвинил США и страны Европы в контактах с Россией через разведывательные службы. Президент Украины отметил, что дипломатия с РФ якобы должна иметь такие же свойства изоляции, как и санкционная политика.

Утром 22 января Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО, если этого захочет глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее в России назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру.

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