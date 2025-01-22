Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО, если этого захочет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».

«Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в альянсе. Если нет — мы не будем в НАТО», — сказал он.

Украинский лидер назвал волю президента Соединенных Штатов условием изменения позиции ряда государств-членов альянса и вступления в него Украины. Зеленский отметил, что США, Словакия, Венгрия и Германия выступают против членства Украины в НАТО.

Украинский президент обвинил США и ФРГ в слабой позиции и заявил о желании «выровнять уровень уважения других» к Украине.

До этого Зеленский заявлял, что в окружении Трампа имеются «лишние голоса», которые доносят до президента США «дезинформацию или пророссийские позиции».

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

Ранее в Раде высказались о сроках переговоров Украины и команды Трампа.