В ЕК заявили, что готовы импортировать газ нероссийского происхождения

Reuters: газовая инфраструктура Европы готова к приему газа не из России

Газовая инфраструктура стран Европы достаточно гибкая для того, чтобы импортировать газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Об этом заявил Reuters представитель Европейской комиссии.

1 января «Газпром» сообщил, что с 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

В ЕК отметили, что с 2022 года европейская газовая инфраструктура была усилена новыми мощностями для импорта сниженного природного газа.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.