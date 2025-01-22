Белоусов и президент Узбекистана обсудили укрепление отношений двух стран

Мирзиеев и Белоусов обсудили отношения Узбекистана и России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел встречу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом пишет официальный сайт администрации президента Узбекистана.

Глава оборонного ведомства РФ и лидер Узбекистана обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления отношений двух государств. Представители стран отметили важность всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Как отмечает администрация Мирзиеева, сегодняшние переговоры проводились в контексте реализации договоренностей, которых удалось достигнуть после визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года.

Мирзиеев и Белоусов отметили важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программами и плановыми документами.

До этого сообщалось, что министерства обороны России и Узбекистана подпишут план сотрудничества и программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026–2030 годы.

Ранее стало известно, что в Узбекистане запустят онлайн-курсы по русскому языку для будущих мигрантов.