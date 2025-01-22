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Минобороны России и Узбекистана подпишут программу стратегического партнерства

Россия и Узбекистан примут программу стратегического партнерства в военной сфере
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Leonid Altman/Shutterstock/FOTODOM

Министерства обороны России и Узбекистана подпишут план сотрудничества и программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026–2030 годы. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров со своим коллегой Шухратом Халмухамедовым, передает ТАСС.

Белоусов рассказал, что они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, ситуацию в регионе, а также подготовили к подписанию ряд важнейших документов.

«Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026–2030 годы», — пояснил он.

В мае прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан имеют большое количество совместных планов, в том числе в сферах промышленности и энергетики. Для их реализации создан фонд в размере $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону, добавил он.

Ранее в Узбекистане мужчину приговорили к 4 годам ограничения свободы за участие в военной операции на стороне РФ.

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