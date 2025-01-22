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В МИД РФ рассказали о «небольшом окне возможностей» для отношений с США

Рябков: избрание Трампа открыло окно возможностей для отношений США и РФ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США открыло «небольшое окно возможностей» для российско-американских отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе своего выступления в Институте США и Канады имени академика Г. А. Арбатова.

«Мы не можем ничего сказать <...> о степени договороспособности пришедшей [американской] администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома [Джо Байдена], на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — сказал он.

20 января 2025 года Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре прошлого года, официально вступил в должность главы государства. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что уже «очень скоро» может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В тот же день российский лидер принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. На встрече он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и готова к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее Трамп назвал Путина умным лидером.

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