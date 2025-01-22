Зеленский поприветствовал возможное расширение США за счет России

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал риторику президента США Дональда Трампа по поводу Канады, Гренландии и расширения территории страны. На полях Всемирного экономического форума в Давосе он поприветствовал возможное расширение США за счет территории России, передает «Европейская правда».

Так он ответил на вопрос о том, не является ли опасным сигналом заявление Трампа о намерениях расширить территорию США.

«Я очень осторожен, когда я не слышал какую-то конкретику, с которой я соглашаюсь или не соглашаюсь. Что касается расширения Америки, честно говоря, это были общие слова президента Трампа… Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?» – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, когда новая администрация США предпримет конкретные шаги в этом вопросе, тогда можно будет «говорить об этом».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости.