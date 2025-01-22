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Кая Каллас заявила, что ее называют «ястребом по отношению к России»

Кая Каллас: меня называют «ястребом по отношению к России», но я реалист
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Sergei Grits/AP

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент РФ Владимир Путин говорит только на языке силы, и прокомментировала то, что ее называют антироссийским ястребом. Ее цитирует Reuters.

«Люди говорят, что я «ястреб по отношению к России». Но я думаю, что просто реалистично смотрю на Россию», — сказала Каллас, выступая на конференции Европейского оборонного агентства.

Она также добавила, что Евросоюз обладает всеми возможностями, чтобы превзойти РФ по производству, и раскритиковала ситуацию с увеличением импорта российского газа на фоне неспособности согласовать санкции против голубого топлива из РФ.

До этого Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях, призвав задуматься, являются ли «атаки» на подводные кабели в Балтийском и Южно-Китайском морях «простыми совпадениями». По ее мнению, США должны занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы не допустить проблем с Китаем.

Ранее в Финляндии посоветовали Каллас забыть о партнерских отношениях с Трампом.

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