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В Финляндии посоветовали Каллас забыть о партнерских отношениях с Трампом

Политолог Малинен: Каллас следует забыть о партнерских отношениях с Трампом
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Sergei Grits/AP

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас не должна рассчитывать на партнерские отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Так он прокомментировал послание Каллас, поздравившей Трампа с официальным вступлением в должность. В нем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что трансатлантические связи принесли процветание и силу как Европе, так и Америке. Каллас также выразила надежду, что партнерство между Брюсселем и Вашингтоном будет продолжаться.

Малинен выразил надежду, что Трамп «полностью усмирит» Каллас.

17 января Каллас заявила, что Европейскому союзу необходимо сохранить санкции в отношении России.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха. По его словам, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с Россией без них.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о безуспешных попытках фон дер Ляйен встретиться с Трампом.

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