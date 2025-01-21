В Финляндии посоветовали Каллас забыть о партнерских отношениях с Трампом

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас не должна рассчитывать на партнерские отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Так он прокомментировал послание Каллас, поздравившей Трампа с официальным вступлением в должность. В нем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что трансатлантические связи принесли процветание и силу как Европе, так и Америке. Каллас также выразила надежду, что партнерство между Брюсселем и Вашингтоном будет продолжаться.

Малинен выразил надежду, что Трамп «полностью усмирит» Каллас.

17 января Каллас заявила, что Европейскому союзу необходимо сохранить санкции в отношении России.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха. По его словам, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с Россией без них.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о безуспешных попытках фон дер Ляйен встретиться с Трампом.