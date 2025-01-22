Политолог назвал колониальным столетнее соглашение между Лондоном и Киевом

Соглашение о «столетнем партнерстве», заключенное между Великобританией и Украиной, является сделкой, при которой Вашингтон избавляется от Киева, а Лондон приобретает его с огромной скидкой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

По словам эксперта, главным является не то, что британцы передадут Украине в рамках соглашения, а что они получат. Согласно договору, Лондон становится партнером Киева в энергетическом секторе, производстве «зеленой» стали, берет под контроль разработку медицинских, аграрных, космических и других важнейших технологий, пояснил он.

«По сути, речь идет о колониальном договоре, очередном шаге к «глобальной Британии», восстановленной Британской империи. Лондон намерен перехватить у Вашингтона знамя глобализации и стать главным бенефициаром украинского конфликта», — сказал Голубь.

Что касается военной составляющей, она не дает Киеву гарантий на случай прекращения поддержки со стороны США, добавил аналитик.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине новейшую зенитную систему для защиты неба.