Британия поставит Украине новейшую зенитную систему для защиты неба

Великобритания в кратчайшие сроки разработала новую зенитную систему Gravehawk, которая будет направлена на Украину для защиты неба над республикой. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По его данным, два прототипа уже прошли испытания и теперь Лондон хочет поставить на Украину 15 зенитных систем.

«Как заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер во время визита в Киев, Украина получит зенитную систему под названием Gravehawk. Два прототипа прошли испытания на Украине в сентябре 2024 года. В этом году появятся 15 систем. Великобритания быстро разработала Gravehawk для удовлетворения потребностей Украины», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что «система размером с транспортный контейнер имеет важное преимущество», поскольку ее можно использовать для стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» с земли. Кроме того, боеприпасы для Gravehawk не ограничиваются лишь ракетами западного производства, пишет журнал.

«Британское правительство заявило, что система может запускать украинские ракеты, уже находящиеся в распоряжении армии. Модифицированная система делает украинские вооруженные силы более гибкими», — отмечается в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

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