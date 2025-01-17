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Байден думал о помиловании Трампа после выборов

NBC: Байден после выборов думал помиловать Трампа из великодушия
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что размышлял о помиловании избранного президента США Дональда Трампа после президентских выборов в ноябре 2024 года. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Байден уточнил, что хотел помиловать Трампа «в качестве великодушного шага».

«[Байден] в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьез рассматривал эту возможность», — говорится в сообщении.

10 января суд в Нью-Йорке освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость. Политику назначили безусловное освобождение, которое предполагает, что он не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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