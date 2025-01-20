Трамп обрушился с критикой на Байдена за помилование преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот помиловал многих людей, даже тех, на кого не были заведены уголовные дела. Об этом пишет ТАСС.

В инаугурационной речи Трамп обратил внимание на то, что предыдущая администрация помиловала 33 преступника. Байден «пощадил их, но не пощадил людей», которые пострадали от их преступлений, отметил республиканец.

Также Трамп поставил в вину Байдену помилование лиц, которые не были фигурантами уголовных дел. Речь идет о бывшем председателе Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марке Милли, экс-директоре Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, членах спецкомитета палаты представителей Конгресса США, которые расследовали штурма Капитолия в начале 2021 года, а также о полицейских, дававших показания по этому делу.

В последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал нескольких членов своей семьи — своего брата Джеймса и его жену Сару, сестру Валери и ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего брата Фрэнсиса.

До этого сообщалось, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за ненасильственные преступления. Под ненасильственными подразумеваются преступления, связанные с наркотиками. Как отмечается в заявлении, осужденные по соответствующим статьям отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

Ранее сообщалось, что Байден думал о помиловании Трампа после выборов.