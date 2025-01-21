Трамп помилует осужденных за участие в захвате Капитолия

Президент США Дональд Трамп намерен помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года. Об этом он сообщил во время выступления на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, передает ТАСС.

Год назад политик называл их заложниками и призывал освободить. Он также сообщал, что помилует их в случае возвращения в Белый дом.

«Сегодня вечером я подпишу помилование заложников 6 января, чтобы освободить их. А как только я уйду [со сцены], я отправлюсь в Овальный кабинет, и мы подпишем помилования для многих и многих людей», — сказал Трамп.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца. Политик призывал отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

20 января во время инаугурационной речи Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот помиловал более 30 человек, в том числе членов своей семьи.

Ранее сообщалось, что Байден после выборов думал помиловать Трампа из великодушия.