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Трамп помилует осужденных за участие в захвате Капитолия

Трамп заявил, что помилует осужденных за участие в штурме Капитолия
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Julio Cortez/AP

Президент США Дональд Трамп намерен помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года. Об этом он сообщил во время выступления на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, передает ТАСС.

Год назад политик называл их заложниками и призывал освободить. Он также сообщал, что помилует их в случае возвращения в Белый дом.

«Сегодня вечером я подпишу помилование заложников 6 января, чтобы освободить их. А как только я уйду [со сцены], я отправлюсь в Овальный кабинет, и мы подпишем помилования для многих и многих людей», — сказал Трамп.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца. Политик призывал отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

20 января во время инаугурационной речи Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот помиловал более 30 человек, в том числе членов своей семьи.

Ранее сообщалось, что Байден после выборов думал помиловать Трампа из великодушия.

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