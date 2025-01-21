Вопрос членства Украины в НАТО должен быть отложен. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого передает РИА Новости.

«Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено», — сказал Фицо.

Словацкий премьер считает, что вопрос членства Украины в альянсе «полностью испортил бы» любые представления о мирных переговорах.

Фицо также подчеркнул, что его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет серьезные риски, связанные с возникновением глобального конфликта.

До этого Фицо заявил, что присоединение Украины к НАТО может стать причиной третьей мировой войны. По его словам, возникновение нового «железного занавеса» между Европой и Россией недопустимо, и его правительство намерено продолжать проводить суверенную внешнюю политику во всех направлениях.

21 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее на Западе призвали к эскалации конфликта на Украине.