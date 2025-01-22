Шольц захотел вооружать Украину после окончания конфликта

Канцлер Шольц: Германия будет вооружать Украину даже после окончания конфликта

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет нести ответственность за Украину даже после окончания конфликта и подписания мирного соглашения. Его слова передает Funke.

«Прежде всего, было бы хорошей новостью, если бы война в Украине подошла к концу. Но даже в этом случае нам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее», — указал Шольц.

По его словам, речь пойдет о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет сохранить сильную армию, «которую мы будем вооружать вместе». Канцлер отметил, что дискуссии среди европейских союзников по этому вопросу пройдут в ближайшее время.

Шольц также вновь подчеркнул, что вопрос будущего Украины не должен решаться без Украины.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия как одна из ведущих европейских стран должна будет возглавить мирный процесс по Украине, и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

Ранее в Италии не нашли простого решения по остановке конфликта на Украине.