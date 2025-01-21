Присоединение Украины к Организации Североатлантического договора (НАТО) может стать причиной третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого передает РИА Новости.

«Вступление Украины в НАТО формирует основу для начала третьей мировой войны», — сказал он на заседании парламента, где обсуждался вопрос о вотуме недоверия его правительству.

Фицо отметил, что словацкие власти должны быть готовыми к последствиям, которые возникнут после окончания конфликта в Украине. Он подчеркнул, что возникновение нового «железного занавеса» между Европой и Россией недопустимо, и его правительство намерено продолжать проводить суверенную внешнюю политику во всех направлениях.

21 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее на Западе призвали к эскалации конфликта на Украине.