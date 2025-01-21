Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для третьей мировой

Фицо: присоединение Украины к НАТО создает основу для третьей мировой войны
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Присоединение Украины к Организации Североатлантического договора (НАТО) может стать причиной третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого передает РИА Новости.

«Вступление Украины в НАТО формирует основу для начала третьей мировой войны», — сказал он на заседании парламента, где обсуждался вопрос о вотуме недоверия его правительству.

Фицо отметил, что словацкие власти должны быть готовыми к последствиям, которые возникнут после окончания конфликта в Украине. Он подчеркнул, что возникновение нового «железного занавеса» между Европой и Россией недопустимо, и его правительство намерено продолжать проводить суверенную внешнюю политику во всех направлениях.

21 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее на Западе призвали к эскалации конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами