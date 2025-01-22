Риттер рассказал об ультиматуме Трампа для стран НАТО

Требование президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону среди членов НАТО до 5% ВВП сигнализирует Североатлантическому альянсу о скором разрыве отношений с Вашингтоном. Об этом в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

По его словам, президент США фактически вынес Европе предупреждение.

«НАТО не сможет достичь пяти процентов, и Трамп это знает. И, таким образом, это, по сути, сигнал Трампа для НАТО: «Это конец». <...> 75-летние отношения Америки и НАТО закончились », — сказал Риттер.

Он также подчеркнул, что вступление в должность Трампа ознаменовало собой начало нового мира.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

До этого Reuters сообщал, что альянс не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран — участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

Ранее Бербок раскритиковала Трампа в день его инаугурации.