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Бербок раскритиковала Трампа в день его инаугурации

Бербок раскритиковала высказывания Трампа о Панамском канале в день инаугурации
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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа о намерении вернуть под контроль Панамский канал в своей инаугурационной речи. Ее слова передает телерадиокомпания RBB.

Журналисты попросили главу внешнеполитического ведомства оценить высказывания Трампа о Панамском канале и Гренландии, которая является частью Дании, входящей в НАТО.

«Любая угроза против члена НАТО или других государств, конечно, абсолютно неприемлема... Дело не в том, как президент Трамп что-то говорит <...> а в том, почему он это говорит», — указала Бербок.

Бербок подчеркнула, что Германия не питает никаких иллюзий относительно второго срока Дональда Трампа.

До этого журнал Der Spiegel писал, что Европе и остальному миру больше не следует питать иллюзий относительно второго срока президента США Дональда Трампа, поскольку своими действиями после инаугурации он подтвердил ранее данные обещания.

Ранее в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа в адрес России.

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