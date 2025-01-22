Маск вновь оскорбил Шольца

Маск исковеркал имя Олафа Шольца из-за его слов о недопустимости поддержки правых

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца после того, как тот назвал неприемлемой поддержку европейских ультраправых со стороны ближайшего окружения президента США Дональда Трампа. Публикация появилась в соцсети Х.

«Позор этому болвану Шитцу! (Shame on Oaf Schitz! — прим. ред.)», — написал Маск.

В английском языке Oaf означает «болван», «тупица», «дурачок». Shitz, в свою очередь, происходит от английского shit — «дерьмо».

Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц назвал неприемлемой поддержку европейских ультраправых американским предпринимателем и представителем ближайшего окружения президента США Дональда Трампа Илоном Маском.

«Каждый может говорить, что он хочет, даже если он миллиардер. Что мы не приемлем — если это поддержка ультраправых позиций», — подчеркнул Шольц.

До этого Маск в соцсети X призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Он также назвал его «некомпетентным дураком».

Ранее Бербок раскритиковала Трампа в день его инаугурации.