Маск посоветовал Шольцу немедленно уйти с поста канцлера и назвал его дураком

Маск призвал Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге

Американский миллиардер Илон Маск призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Об этом Маск пишет в социальной сети X.

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — пишет Маск.

Так Маск написал в ответ на комментарий одного из пользователей соцсети.

До этого посольство России в Германии открыло горячую линию в связи с терактом, произошедшим на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. По данным телеканала NTV, водителя задержали. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. В российском посольстве добавили, что, по данным спасательных служб, в результате теракта пострадали от 60 до 80 человек.

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.