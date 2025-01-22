Пушков сравнил Макрона и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно противопоставляет себя избранному американскому лидеру Дональду Трампу в вопросе российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что утверждения Макрона о продолжительности конфликта прямо противоречат словам Трампа.

Пушков подчеркнул, что президент США декларирует курс на завершение боевых действий, что подтвердил госсекретарь Марко Рубио. В это же время Макрон «объявляет себя знаменосцем» конфликта, считает сенатор.

Накануне президент Франции заявил, что российско-украинский конфликт «не закончится ни завтра, ни послезавтра».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с Макроном развертывание иностранного контингента на Украине. Он добавил, что главы двух государств также договорились о тесном сотрудничестве с ключевыми союзниками по вопросам достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности.

Ранее во Франции назвали условия для переговоров Украины и России.