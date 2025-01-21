Макрон не ожидает завершения конфликта на Украине в ближайшее время

Макрон: украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра

Российско-украинский конфликт «не закончится ни завтра, ни послезавтра». Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский телеканал BFMTV.

Он отметил, что мира и безопасности в Европе не может быть «без европейцев и без переговоров между ними».

«Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», — заявил Макрон во время приветствия вооруженным силам страны.

Как считает телеканал, его речь была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который обещал быстрое окончание конфликта после своего избрания.

На прошлой неделе украинский президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с Макроном развертывание иностранного контингента на Украине.

Ранее во Франции назвали условия для переговоров Украины и России.