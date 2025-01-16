Во Франции назвали условия для переговоров Украины и России

Франция должна быть частью любых переговоров об установлении мира на Украине. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RTL.

Журналисты спросили дипломата, готова ли Франция к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в то время как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Барро напомнил, что Франция всегда подчеркивала, что если Украина согласится, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у Парижа нет табу в отношении этого. По словам министра, важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся безопасности в Европе.

Происходящее сегодня на Украине касается территориальной целости этой страны, но также затронуты прямые интересы безопасности Европы, добавил Барро.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном развертывание войск западных стран на Украине.