В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

CNN: в США начались рейды против нелегальных мигрантов для их депортации

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации. Об этом заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман на телеканале CNN.

«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона <…> Это будет нашим приоритетом», — подчеркнул он.

20 января президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

А во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Кроме того, по данным CBS News, власти США засыплют тайный туннель, обнаруженный на границе США и Мексики. Он был обнаружен между мексиканским городом Сьюдад-Хуарес и Эль-Пасо в штате Техас 10 января.

Ранее в Мексике на акции протеста сожгли куклу Трампа.