В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации. Об этом заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман на телеканале CNN.
«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона <…> Это будет нашим приоритетом», — подчеркнул он.
20 января президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.
А во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.
Кроме того, по данным CBS News, власти США засыплют тайный туннель, обнаруженный на границе США и Мексики. Он был обнаружен между мексиканским городом Сьюдад-Хуарес и Эль-Пасо в штате Техас 10 января.
Ранее в Мексике на акции протеста сожгли куклу Трампа.