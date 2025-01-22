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Более трети демократических штатов США подали иск против Трампа

WP: 18 штатов подали иск против решения Трампа об ограничении выдачи гражданства
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Carlos Barria/Reuters

18 демократических штатов США выступили против президента Дональда Трампа из-за указа о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на гражданство по праву рождения. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что другая группа штатов, в которую вошли Аризона и Вашингтон, подала отдельный иск против подписанного Трампом решения.

По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, действия президента США не просто неконституционны, они крайне опасны.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что подобные меры противоречат более чем вековой правовой практике, они вряд ли будут соответствовать конституции США.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения.

По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.

Указ запрещает федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США.

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.

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