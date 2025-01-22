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Госсекретарь Рубио заявил, что США не будут жертвовать своими национальными интересами

Рубио: США будут предотвращать конфликты не в ущерб своим национальным интересам
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Соединенные Штаты ради предотвращения конфликтов в мире не будут жертвовать своими национальными интересами и ценностями. Об этом, выступая перед сотрудниками Госдепартамента, заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что Вашингтон будет стремиться избегать и предотвращать конфликты, но никогда не сделает это за счет национальной безопасности, национальных интересов и ключевых ценностей США.

Рубио подчеркнул, что все государства мира исходят в первую очередь из собственных национальных интересов. Он выразил надежду, что позиция США и многих государств совпадут.

21 января Рубио заявил, что конфликт на Украине должен прекратиться, несмотря на поддержку Киева со стороны Вашингтона. Происходящее на Украине госсекретарь США назвал «трагическим конфликтом», который нанес огромный ущерб Украине, России и стабильности в Европе.

Позднее Рубио отметил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам.

Ранее Трамп рассказал о планах скорой встречи с Путиным.

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