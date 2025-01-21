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В Мексике на акции протеста сожгли куклу Трампа

NMas: протестующие сожгли куклу Трампа напротив посольства США в Мексике
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Протестующие против антимиграционных инициатив новоизбранного президента США Дональда Трампа сожгли изображающую его куклу рядом с американским посольством в Мехико. Об этом сообщает телеканал NMas.

Согласно предоставленной информации, манифестанты прошли по одной из главных улиц мексиканской столицы Пасео-де-ла-Реформа, выражая свой протест против мер, принятых американским лидером для контроля миграции. Шествие завершилось у посольства США в Мехико, где прошел митинг, на котором была сожжена кукла, символизирующая президента Соединенных Штатов.

Протестующие скандировали лозунги в защиту прав человека и настаивали на прекращении дискриминационной политики, которая, по их мнению, негативно сказывается как на мигрантах, так и на отношениях между Мексикой и США.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее Трамп собрался пересмотреть отношения с Мексикой, Китаем и Канадой.

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