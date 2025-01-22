Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать страну. Об этом она заявила во время интервью в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Власти Грузии не представляют страну за рубежом, потому что их практически никто не признает, кроме России, Ирана и нескольких других стран, но никто из крупных европейских стран или американские партнеры. Прошло три месяца, никто не признал, это де-факто непризнание», — сказала она.

Зурабишвили добавила, что она хочет продолжать работать в Грузии. Она надеется, что у нее не будет необходимости уезжать.

Зурабишвили участвовала в протестах вместе с другими гражданами, недовольными прошедшими выборами в Грузии. Официальные полномочия бывшего президента истекли 29 декабря, однако она настаивает на нелегитимности нового президента и правительства.

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно заявил, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили не выполнила свое обещание остаться на посту лидера страны даже по истечении срока полномочий.

Ранее в Италии заявили о планах Зурабишвили против России.