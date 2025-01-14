Лавров: Зурабишвили обещала оставаться на посту президента Грузии, но уехала в США

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили не выполнила свое обещание остаться на посту лидера страны даже по истечении срока полномочий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Лента.ру».

«Саломе Зурабишвили обещала оставаться на посту президента Грузии даже после истечения срока полномочий, а потом тихо уехала и устроилась на работу в американский мозговой трест», — сказал глава МИД РФ.

Бывший грузинский президент стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна. По словам исполнительного директора института Эвелины Фаркас, Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера.

Она добавила, что политик показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

Зурабишвили участвовала в протестах вместе с другими гражданами, недовольными прошедшими выборами в Грузии. Официальные полномочия бывшего президента истекли 29 декабря, однако она настаивает на нелегитимности нового президента и правительства.

Ранее Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии.