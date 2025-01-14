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Лавров заявил, что Зурабишвили не выполнила обещание

Лавров: Зурабишвили обещала оставаться на посту президента Грузии, но уехала в США
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Daro Sulakauri/Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили не выполнила свое обещание остаться на посту лидера страны даже по истечении срока полномочий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Лента.ру».

«Саломе Зурабишвили обещала оставаться на посту президента Грузии даже после истечения срока полномочий, а потом тихо уехала и устроилась на работу в американский мозговой трест», — сказал глава МИД РФ.

Бывший грузинский президент стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна. По словам исполнительного директора института Эвелины Фаркас, Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера.

Она добавила, что политик показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

Зурабишвили участвовала в протестах вместе с другими гражданами, недовольными прошедшими выборами в Грузии. Официальные полномочия бывшего президента истекли 29 декабря, однако она настаивает на нелегитимности нового президента и правительства.

Ранее Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии.

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