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В Италии заявили о планах Зурабишвили против России

L'AntiDiplomatico: Зурабишвили намерена продвигать идею войны Грузии с Россией
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Daro Sulakauri/Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией. Об этом пишет итальянская газета L.

Как отмечается издание, бывший президент Грузии намерена поднимать эту тему на различных конференциях, в которых она примет участие как стипендиат американского Института Маккейна.

По данным газеты, правительство ряда западных стран активно помогают Зурабишвили вести борьбу против новых властей Грузии, даже не пытаясь это скрыть.

Недавно глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Грузия не входит в число приоритетов избранного президента США Дональда Трампа, экс-президенту страны Саломе Зурабишвили не стоит рассчитывать на его поддержку. Дело в том, что у Трампа гораздо больше первоочередных задач, нежели помощь экс-президенту кавказской страны.

Ранее экс-президент Грузии пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга».

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