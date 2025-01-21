Baijiahao: соглашение с Данией поставило Украину на грань войны с США

Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Данией в 2024 году, может стать причиной недовольства президента США Дональда Трампа. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«В начале этого года Трамп внезапно предложил взять Гренландию под военный контроль, что смутило Зеленского. Если Дания подвергнется нападению, Украина должна отправить войска для ее поддержки в течение 24 часов», — говорится в публикации.

Киев, пытаясь себя обезопасить, не предусмотрел, что теперь ему придется взять на себя ответственность, подчеркивается в статье.

В феврале прошлого года сообщалось, что Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет. Соответствующая поддержка будет финансироваться фондом королевства для Украины, который оценивался в 69,1 млрд датских крон (примерно $10 млрд).

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее в Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров.