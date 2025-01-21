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Депутат Рады заявил, что Зеленского могут отстранить от власти

Дубинский: Зеленского отстранят от власти из-за привлечения ЕС к переговорам
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Johanna Geron/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти из-за его стремления привлечь Европейский Союз к переговорам по украинскому конфликту. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он считает, что Россия и США не заинтересованы в участии европейских стран в дискуссиях о ситуации в Украине. По словам Дубинского, назначение Зеленского и его команды на переговоры не устраивает ни американцев, ни русских, которые не хотят видеть европейцев и британцев за столом для обсуждения.

Депутат также высказал мнение, что президент США Дональд Трамп исключит из числа потенциальных участников переговоров страны, такие как Германия, Франция, Великобритания, Италия, Дания и прибалтийские государства.

21 января Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский должен получить пожизненный срок.

Днем ранее Дубинский предположил, что Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины.

В этот же день депутат Рады написал, что позиции Владимира Зеленского как главы государства значительно ослабнут после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.

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