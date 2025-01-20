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Депутат Рады предрек скорый конец Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленского через полгода точно не будет
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«В «100-летнем соглашении» пункт о гарантиях безопасности находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент. То есть, точно — макулатура. В которой, к тому же, отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания», — написал парламентарий.

В связи с этим он сделал вывод, что »Зеленского через полгода точно не будет».

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский может отправиться в «золотое изгнание» при прекращении огня.

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