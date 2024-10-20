Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии сделали признание по отношениям с Россией

Президент Киргизии: связи и дружба республики с Россией складывались веками

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом, считает киргизский президент Садыр Жапаров, передает РИА Новости. Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

«Это не просто мероприятие, это яркое подтверждение наших тесных культурных связей и дружбы, которые складывались веками <...> мы продолжаем строить культурные мосты между Кыргызстаном и Россией. Строительство девяти совместных российско-кыргызских школ — это не просто образовательный проект, но залог долгосрочного партнерства ради светлого будущего наших народов», — указал Жапаров.

Он добавил, что культурное взаимодействие сторон позволяет совершенствовать и запускать новые совместные проекты. Жапаров подчеркнул, что народы двух стран ожидает лучшее будущее, которое они сделают общими усилиями.

«Наши отцы и деды сражались вместе, строили и укрепляли дружбу. Сегодня наша задача — сохранить это наследие в мире, передать его будущим поколениям», — заключил киргизский лидер.

Ранее в Киргизии пообещали не отказываться от сотрудничества с Россией, несмотря на просьбы Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами