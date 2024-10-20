В Киргизии сделали признание по отношениям с Россией

Народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом, считает киргизский президент Садыр Жапаров, передает РИА Новости. Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

«Это не просто мероприятие, это яркое подтверждение наших тесных культурных связей и дружбы, которые складывались веками <...> мы продолжаем строить культурные мосты между Кыргызстаном и Россией. Строительство девяти совместных российско-кыргызских школ — это не просто образовательный проект, но залог долгосрочного партнерства ради светлого будущего наших народов», — указал Жапаров.

Он добавил, что культурное взаимодействие сторон позволяет совершенствовать и запускать новые совместные проекты. Жапаров подчеркнул, что народы двух стран ожидает лучшее будущее, которое они сделают общими усилиями.

«Наши отцы и деды сражались вместе, строили и укрепляли дружбу. Сегодня наша задача — сохранить это наследие в мире, передать его будущим поколениям», — заключил киргизский лидер.

Ранее в Киргизии пообещали не отказываться от сотрудничества с Россией, несмотря на просьбы Запада.