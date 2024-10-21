Жапаров высказался о дальнейшей судьбе русского языка в Киргизии

Власти Киргизии намерены и в будущем уделять внимание вопросу сохранения в республике русского языка. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В нашей конституции за русским языком закреплен статус официального языка. У нас всегда было и будет особо бережное отношение к русскому языку», — сказал он.

В свою очередь, президент Киргизии Садыр Жапаров недавно отметил, что страна не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией.

Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он также отмечал, что народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом. Жапаров отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не в праве запрещать сотрудничество с РФ.