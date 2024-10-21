Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жапаров высказался о дальнейшей судьбе русского языка в Киргизии

Премьер Жапаров: в Киргизии сохранят бережное отношение к русскому языку

close
РИА Новости

Власти Киргизии намерены и в будущем уделять внимание вопросу сохранения в республике русского языка. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В нашей конституции за русским языком закреплен статус официального языка. У нас всегда было и будет особо бережное отношение к русскому языку», — сказал он.

В свою очередь, президент Киргизии Садыр Жапаров недавно отметил, что страна не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией.

Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он также отмечал, что народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом. Жапаров отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не в праве запрещать сотрудничество с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами