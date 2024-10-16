Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией, несмотря на просьбы западных стран. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому госагентству Кабар.

По его словам, с момента начала конфликта между Россией и Украиной страны Запада продолжают осуждать действия Москвы. Есть западные страны, которые просят Киргизию не сотрудничать с РФ, однако Бишкек всегда отвечает им, что это невозможно, признался Жапаров.

Президент уточнил, что Киргизия закупает у России нефть, газ, пшеницу и продукты питания. Кроме того, множество автомобильных и железнодорожных путей из республики проходят через РФ. И в российских регионах находится около миллиона киргизских трудовых мигрантов.

Жапаров упрекнул Запад за «несправедливое требование», поскольку некоторые страны Европейского союза, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией, и их торговый оборот с этой страной достигает $6 млрд в год.

Политик также добавил, что с тех пор, как он пришел к власти четыре года назад, Киргизия проводит многовекторную внешнюю политику, одинаково и на равноправной основе сотрудничает с различными странами мира в обоюдных интересах.

Более того, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Киргизия продолжает сотрудничество и с другими странами СНГ, подчеркнул Жапаров.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не вправе запрещать сотрудничество с РФ.