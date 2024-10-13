Запад не в праве ничего говорить тем странам, которые намерены продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Нам они не должны так говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или СНГ. СНГ — это члены бывшего СССР, а мы, наоборот, должны со всеми сотрудничать», — подчеркнул он.

По словам Жапарова, слова европейских лидеров часто не сходятся с их действиями. Есть страны, которые входят и в Североатлантический альянс, и в Евросоюз, однако они не прекращают контактов с РФ, добавил глава государства.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что политика Венгрии, которая впускает россиян без «проверок безопасности», создает риски для ЕС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, отвечая немецкому журналисту ZDF, назвавшему его визит в Россию провокацией в адрес Европейского союза, заявил, что Венгрия сама может решить, в каком мероприятии должны участвовать ее министры.

Ранее в Венгрии вспомнили о проекте договора о гарантиях безопасности.